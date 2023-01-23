Чесноков назвал матч Рублева и Руне на Australian Open фильмом ужасов

— Получился фильм — не романтика, а фильм ужасов. Достаточно комфортно Рублёв выиграл первый сет. Потом был ранний брейк, но всё равно второй сет Рублёв мог выиграть. В четвёртом сете идёт подача на матч, и происходят две двойные ошибки.



Достаточно много подарков для такого уровня матча, где играют два игрока из топ 10 мира. В пятом сете сразу пошли брейк пойнты. Рублёв чудом отыгрался с 0:40, но Руне всё равно брейканул — 5:2. Казалось бы, что всё — забирай матч. Но Рублёв вернулся обратно. На тай брейке 0:5 — такое преимущество. Руне отдал свой матч, свою игру. Пятый сет Руне был обязан выигрывать. Я просто не знаю, как он его проиграл.



На матч боле произошла вообще какая то шара. Просто какую то нереальную соплю засандалил. Я не могу это объяснить. Такое происходит раз в год, а то и вообще раз в жизни. Если бы на матч боле пошёл розыгрыш, то Руне сделал бы всё, чтобы выиграть этот мяч. В этом матче было огромное количество невынужденных ошибок, — сказал Чесноков «Чемпионату».