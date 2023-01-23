Ольховский оценил шансы Хачанова на победу в матче с Кордой на Australian Open

— Мне кажется, у Хачанова есть шанс на победу в матче с Кордой. Поединок будет таким же интересным, как у Рублева с Руне. Если Карен будет искать устойчиво и без ошибок играть, то шанс у него есть, — сказал Ольховский «Газете.Ru».