Ольховский оценил шансы Хачанова на победу в матче с Кордой на Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов может победить американца Себастьяна Корду в матче ¼ финала Australian Open, считает бывший теннисист Андрей Ольховский.
— Мне кажется, у Хачанова есть шанс на победу в матче с Кордой. Поединок будет таким же интересным, как у Рублева с Руне. Если Карен будет искать устойчиво и без ошибок играть, то шанс у него есть, — сказал Ольховский «Газете.Ru».
Матч состоится 24 января. Ранее Хачанов обыграл в 1/8 финала японца Йосито Нисиоку и впервые в карьере вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.Источник:Газета.ru