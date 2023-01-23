«Рублеву будет нелегко в матче с Джоковичем. Новак в прекрасной форме»

— Ему (Рублеву) будет сложно в матче с Джоковичем. У каждого игрока есть любимый турнир. И мы знаем, что у Новака это Australian Open. Не зря он его девять раз выиграл. Чувствует на этом корте себя так, будто в своем доме в кресле. Да, у него есть маленькая травма, но сам он настраивает себя очень позитивно. Говорит, что всё лучше и лучше. Не знаю, насколько это правда. Все таки когда так двигаешься и так много играешь, не всегда всё получается. Однако во всяком случае Новак не будет допускать никаких сверхъестественных ошибок. Будет подходить к каждому мячу как надо, поэтому Андрею будет тяжело.



Рублев должен быть мощнее, естественно. Но опять же, он должен забить Джоковичу при правильной тактике. Думаю, ему будет тяжело это сделать. Тем не менее он молодой и у него есть опыт этих «восьмерок» на первенстве Австралии. Так что надеемся, что он сыграет в свою полную силу, покажет свое мастерство и победит. Но будет нелегко, потому что Джокович находится в прекрасной форме.



Андрей не должен идти ва банк, а должен просто не отдавать свое. Полагаться на первую подачу. Когда же будет возможность, то надо брать очки при вторых подачах Джоковича. Потому что много таких шансов не будет. Особенно в начале. Пока надо восстановиться, естественно. Не думаю, что он очень устал, просто психологически матч был тяжелым. Физически то он очень хорошо готов, — сказал Морозова «Матч ТВ».