Джоковича заподозрили в жульничестве на Australian Open

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович попал в скандальную ситуацию на Открытом чемпионате Австралии – 2023.

Фото: чемпионат.сом чемпионат.сом

Один из теннисных фанатов запечатлел, как во время матча второго круга на Australian Open один из членов бокса Джоковича что-то пишет на бумаге, прикрепляет её к бутылке и передаёт Новаку через работника стадиона. После чего серб внимательно читает написанное.

В комментариях к фанатскому видео некоторые пользователи считают, что Джокович тем самым нарушил правила турнира.

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