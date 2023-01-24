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1 час назад

Хачанов поднялся в топ-15 лайв-рейтинга ATP после победы над Кордой

Чемпионат.com

Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на 13-е место в лайв-рейтинге ATP после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

Хачанов поднялся в топ-15 лайв-рейтинга ATP после победы над Кордой
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, сегодня, 24 января, в четвертьфинальном поединке Хачанов победил американца Себастьяна Корду благодаря снятию последнего в третьем сете из-за проблем с запястьем правой руки. За Хачановым остались два первых сета и россиянин уверенно лидировал в третьем — 7:6 (7:5), 6:3, 3:0.

Это второй подряд выход Хачанова в полуфинал турнира «Большого шлема». Такого же результата россиянин добился на Открытом чемпионате США — 2022, где в матче за выход в финал уступил Касперу Рууду.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 51 млн.

Теннис,Карен Хачанов,
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