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11 минут назад

А. Кержаков отреагировал на пост Хачанова о победе над Кордой

Чемпионат.comиещё 2

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита», испанской «Севильи» и сборной России, экс-главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков отреагировал на пост российского теннисиста Карена Хачанова, посвящённый победе над американцем Себастьяном Кордой в четвертьфинале Australian Open.

Кержаков отреагировал на пост Хачанова о победе над Кордой
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее Хачанов написал в соцсетях:

«Счастлив быть в полуфинале в Мельбурне. Желаю Себастьяну Корде скорейшего выздоровления! До определённого момента (травмы Корды. — Прим. «Чемпионата»), это был тяжёлый поединок».

Кержаков отреагировал на эту запись, оставив под ней три эмодзи в виде пламени.

Соперником Хачанова в полуфинале Открытого чемпионата Австралия станет победитель противостояния Стефанос Циципас (Греция) — Иржи Легечка (Чехия).

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