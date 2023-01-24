Корда рассказал о травме, из-за которой не смог продолжить матч с Хачановым

Изданию The Tennis Podcast Корда после матча сказал, что у него были небольшие проблемы с запястьем в Аделаиде, но они прошли, и все предыдущие матчи он не чувствовал дискомфорта. Но боль вернулась из ниоткуда, когда сегодня он ударил справа во втором сете. После этого было трудно держать ракетку.