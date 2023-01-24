«Октай Асадов сказал своему российскому коллеге, что повторяющиеся провокации недопустимы. Он считает, что нужно принять строгие меры. Шамиль Тарпищев, в свою очередь, отметил, что он серьезно обеспокоен этим инцидентом и что определенные меры будут приняты в ближайшее время».