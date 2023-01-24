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1 час назад

Федерация тенниса Азербайджана требует наказать Хачанова за надписи «Арцах, держись»

Sports.ru

Федерация тенниса Азербайджана направила протест в Международную теннисную федерацию (ITF) из-за надписей, которые Карен Хачанов оставлял на камере после матчей Australian Open. Россиянин писал «Арцах, держись».

Арцах – непризнанная республика, которая сейчас подвергается транспортной блокаде со стороны Азербайджана, на территории которого находится. Население составляют преимущественно армяне.

После первого случая организация выпустила пресс-релиз, в котором сообщила:

«Мы считаем такие провокации недопустимыми. В письме мы предоставили факты и юридические документы, касающиеся этой провокации против нашей страны. Федерация тенниса Азербайджана осуждает этот инцидент и для предотвращения подобных ситуаций потребовала наказать теннисиста и принять строгие меры, чтобы такие инциденты не повторялись».

После второго случая ФТА сообщила, что ее глава поговорил с главой Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым:

Хачанов вышел в полуфинал Australian Open

«Октай Асадов сказал своему российскому коллеге, что повторяющиеся провокации недопустимы. Он считает, что нужно принять строгие меры. Шамиль Тарпищев, в свою очередь, отметил, что он серьезно обеспокоен этим инцидентом и что определенные меры будут приняты в ближайшее время».

Кроме того, федерация осудила организаторов Australian Open за то, что на турнир пустили людей с флагами Нагорного Карабаха, который они назвали «сепаратистским режимом».

Теннис,Видео,Октай Асадов,Карен Хачанов,Шамиль Тарпищев,
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