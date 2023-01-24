Кафельников высказался о победе Хачанова над Кордой

«Получилось выиграть за счёт желания и физических кондиций. Корда был уставшим, не было у свежей энергии. Зато у Карена всё было так, как надо. За игрой такого Хачанова приятно наблюдать. Играет, старается. Доставляет удовольствие и радует болельщиков», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.