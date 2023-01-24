В ФТР оценили выступление Хачанова на Открытом чемпионате Австралии

— Карен показывает стабильную игру, он на подъеме. Во всех матчах на Открытом чемпионате Австралии, включая сегодняшний, он действовал с максимальной степенью концентрации и использовал все свои сильные стороны. На турнирах Большого шлема даже попадание в восьмерку сильнейших — уже значительный успех. Поэтому считаю, что второй подряд выход в полуфинал турнира этой серии — серьезное достижение Хачанова, и оно говорит о многом, — сказал Селиваненко Vprognoze.ru.