В ФТР оценили выступление Хачанова на Открытом чемпионате Австралии

Вице президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко назвал серьезным достижением выход российского теннисиста Карена Хачанова в полуфинал на Открытом чемпионате Австралии.
В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Хачанов встречался с американцем Себастьяном Кордой, который отказался от борьбы в третьем сете при счете 7:6 (6:3), 6:3, 3:0 в пользу россиянина. Таким образом, 26 летний уроженец Москвы второй раз подряд пробился в полуфинал турнира Большого шлема, предыдущим был US Open 2022.
— Карен показывает стабильную игру, он на подъеме. Во всех матчах на Открытом чемпионате Австралии, включая сегодняшний, он действовал с максимальной степенью концентрации и использовал все свои сильные стороны. На турнирах Большого шлема даже попадание в восьмерку сильнейших — уже значительный успех. Поэтому считаю, что второй подряд выход в полуфинал турнира этой серии — серьезное достижение Хачанова, и оно говорит о многом, — сказал Селиваненко Vprognoze.ru.
В полуфинале Australian Open Хачанов сыграет с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и чехом Иржи Легечкой.