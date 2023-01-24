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1 час назад

В ФТР оценили выступление Хачанова на Открытом чемпионате Австралии

Матч ТВ

Вице президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко назвал серьезным достижением выход российского теннисиста Карена Хачанова в полуфинал на Открытом чемпионате Австралии.

В ФТР оценили выступление Хачанова на Открытом чемпионате Австралии
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Хачанов встречался с американцем Себастьяном Кордой, который отказался от борьбы в третьем сете при счете 7:6 (6:3), 6:3, 3:0 в пользу россиянина. Таким образом, 26 летний уроженец Москвы второй раз подряд пробился в полуфинал турнира Большого шлема, предыдущим был US Open 2022.

— Карен показывает стабильную игру, он на подъеме. Во всех матчах на Открытом чемпионате Австралии, включая сегодняшний, он действовал с максимальной степенью концентрации и использовал все свои сильные стороны. На турнирах Большого шлема даже попадание в восьмерку сильнейших — уже значительный успех. Поэтому считаю, что второй подряд выход в полуфинал турнира этой серии — серьезное достижение Хачанова, и оно говорит о многом, — сказал Селиваненко Vprognoze.ru.

В полуфинале Australian Open Хачанов сыграет с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и чехом Иржи Легечкой.

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