Видеообзор победного матча Хачанова в четвертьфинале Australian Open — 2023

В четвертьфинальном матче Хачанов (18) с 31-й ракеткой мира, 22-летним американским теннисистом Себастьяном Кордой (29). Карен на тай-брейке выиграл первый сет (7:6 (7:5)), уверенно второй – 6:3, повёл со счётом 3:0 в третьем, после чего Корда снялся из-за травмы запястья.