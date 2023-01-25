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1 час назад

«Именно это я называю жульничеством». Азаренко оскандалилась в важнейшем матче AO-2013

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Викторию раскритиковали за медицинский тайм-аут в концовке полуфинала со Слоан Стивенс. Этот инцидент ей припомнили даже спустя 10 лет.

«Это я называю жульничеством». Азаренко оскандалилась в важнейшем матче
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в полуфинал Australian Open – 2023. Виктория претендует на третий титул в Мельбурне. В последний раз она побеждала на турнире в 2013 году, обыграв в финале китаянку Ли На (4:6, 6:4, 6:3).

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В полуфинале Виктория испытала намного меньше проблем с американкой Слоан Стивенс (6:1, 6:4), но эта игра запомнилась скандальной ситуацией, которую Азаренко припоминают по сей день. Почему к тогдашней первой ракетке мира предъявляли претензии?

Азаренко раскритиковали за медицинский тайм-аут в концовке матча со Стивенс

Азаренко, подавая на матч при счёте 5:3 во втором сете, не реализовала пять матчболов, после чего покинула корт на медицинский перерыв, продолжавшийся заметно дольше обычного. После возвращения в игру белоруска сделала решающий брейк.

Всё выглядело так, будто Азаренко взяла медицинский перерыв для того, чтобы сбить соперницу с ритма. С точки зрения правил Виктория ничего не нарушала, но по соблюдению спортивной этики есть вопросы. Первая ракетка мира подверглась всесторонней массовой критике. Вот что говорили журналисты, эксперты и другие теннисисты.

Комментатор ESPN и один из руководителей Ассоциации тенниса США (USTA) Патрик Макинрой: «Так, давайте-ка разъясним. Она разнервничалась и поэтому ушла с корта. Уму непостижимо. Это что, шутка такая? Какая-то карикатура».

Главный редактор The Tennis Space Саймон Кэмберс: «Чудовищно по отношению к Слоан Стивенс, что Азаренко взяла двойной медицинский перерыв при счёте 5:4. Очень сомневаюсь, что это было допустимо в такой ситуации. Должен сказать, Виктория Азаренко очень умело вызывает к себе антипатию».

Журналист New York Times Кристофер Клэри: «Так. Ты нервничаешь и не можешь справиться с эмоциями и поэтому заставляешь свою соперницу 10 минут ждать её подачи? Надеюсь, я тут что-то упускаю».

Бен Ротенберг (New York Times): «Только что уточнил у супервайзера: по регламенту турниров «Большого шлема», паника – не основание для медицинского перерыва».

Мэтт Кронин (Tennis Reporters): «Заглянул в правила турниров «Большого шлема»: Азаренко могла быть дисквалифицирована за то, что взяла медицинский перерыв не из-за болезни или травмы опорно-двигательного аппарата».

Американский теннисист Брэд Гилберт: «По-моему, это очень плохое правило – что можно покидать корт перед подачей соперницы. И вообще, что это было – два перерыва из-за разных травм или просто способ привести голову в порядок?»

Американский теннисист Майкл Расселл: «Всегда приятно, когда твой соперник по полуфиналу турнира «Большого шлема» берёт 10-минутный медицинский перерыв перед тем, как тебе подавать на то, чтобы остаться в матче! Как в WTA вообще такое допускают? Хотел бы я попробовать такое с АТР! «Мне жарко – дайте мне тайм-аут!»

Российский теннисист Евгений Кафельников: «Именно это я называю жульничеством».

Британский теннисист Джейми Маррей: «Отказ от матча из-за плохого педикюра. Медицинский тайм-аут при счёте 5:4 из-за нервозности. Не смешно. Кого вы пытаетесь обмануть».

Азаренко объяснила свой поступок тем, что перенервничала. Позже она изменила позицию

Конечно, высказывались о ситуации и сама Азаренко, Стивенс и те, кто имел непосредственное отношение к решающей стадии Australian Open – 2013.

Сразу после игры Виктория сказала, что излишне нервничала в концовке. Тогда она ещё не знала, какой резонанс вызовут её действия. Позже белоруска заявила, что у неё болела спина и она не могла дышать. Журналисты заметили эту нестыковку и требовали у Азаренко подробных разъяснений.

«Почти весь матч, со второго сета у меня были проблемы со спиной. И становилось только хуже. Нужно было раньше позвать физиотерапевта – а не в тот момент, когда я уже не могла дышать. Так что в этом я совершила ошибку. Конечно, перерыв пришёлся на очень неудачный момент – тут я виновата. Но в том гейме, когда я подавала на матч, но проиграла подачу, мне стало хуже. У меня были проблемы с ребром, и врачу нужно было поставить его на место. Так что пришлось уйти с корта – мне не очень хотелось на корте снимать платье.

Почему в послематчевом интервью я сказала, что в концовке перенервничала, и ни разу не упомянула проблемы со здоровьем? Я просто неправильно поняла вопрос журналистки – она сказала, что у меня были трудности, и спросила, почему я ушла с корта. И я подумала, что она имеет в виду, почему я не могла подать на матч – эти трудности. Сейчас я всё поняла, но в тот момент вопрос мне оказался непонятен. В интервью ESPN я точно говорила, что у меня были проблемы с дыханием. Я не могла дышать, не могла нормально замахнуться. По-моему, всем было очевидно, что с моими ударами что-то не так. И я перенервничала не потому, что не могла нормально пробить. Я нервничала из-за боли. Может быть, я слишком бурно на неё среагировала, но я не могла дышать.

Потом врачи мне объяснили, что рёбра зажимали диафрагму и я не могла дышать. Я понимаю, что сейчас мне надо объяснить ситуацию. Я понимаю, что люди, может быть, неправильно поняли мои слова, а я, может быть, неправильно поняла вопрос. Так что я рада, что теперь у меня есть возможность всё объяснить. Нельзя судить о ситуации по нескольким словам, сказанным в послематчевом интервью. Тут всё нужно было объяснить.

Извиниться перед Стивенс? Даже не знаю, нужно ли извиняться. Конечно, момент был неудачный, и перерыв занял много времени, но я не могу это контролировать. На самом деле, там было два перерыва. Один для колена, второй – для рёбер. Но я решила совместить их. С коленом там ничего серьёзного – просто я поскользнулась во втором сете, и оно начало немного болеть. Но ничего серьёзного. Понимаю, что я должна была взять перерыв раньше, но я думала, что смогу доиграть матч через боль. Но дело дошло до того, что я уже не могла терпеть. Это было неудачное время для тайм-аута, и, наверное, это моя вина, но я уже говорила и повторю, что никогда не сделала бы ничего подобного по отношению к другому игроку, а тем более Слоан. Я знаю её с тех пор, как ей было 16, мы пару раз вместе тренировались, и я очень хорошо к ней отношусь. Мы с ней не разговаривали после матча, но я ей напишу. Она очень достойно повела себя на пресс-конференции и, как мне кажется, поняла, что это недоразумение. Между нами не будет никаких проблем, потому что она понимает, что я сделала это не нарочно и не хотела, чтобы всё так получилось. Она замечательная девочка, и я напишу ей, чтобы удостовериться, что всё в порядке», — отметила Азаренко.

19-летняя Слоан Стивенс об инциденте высказалась весьма дипломатично, не предъявляя претензий к Азаренко.

«Матч был нормальный. Пришлось трудно, и я сделала, что могла. Понятно, я не выиграла, но я выложилась полностью. Немного мне не хватило. Медицинский перерыв Азаренко меня не побеспокоил. Они были и в прошлых моих матчах: медицинские перерывы, туалетные, все дела. На меня это не повлияло. Понятно, что, когда ты берёшь медицинский тайм-аут, у тебя есть на это причина. Я не считаю её перерыв причиной того, что проиграла. Виктория провела отличный матч. В первом сете сыграла просто великолепно. Во втором игра была поровнее. Я не хотела сдаваться и заставляла её играть каждое очко.

Я не думаю, что игроки злоупотребляют медицинскими перерывами. У нас есть такое негласное правило, что, если ты за год берёшь больше шести тайм-аутов, тебя начинают штрафовать. Это хорошее правило. Лично я ни разу в жизни не брала перерыв, так что понятия не имею, каково это: что тебе говорят, что делают. Я даже не знаю, как вызвать врача. Серьёзно. Так что я не могу сказать, как бы я себя чувствовала в такой ситуации. Я проиграла гейм после перерыва, но не считаю перерыв причиной этого. Вика мне после матча ничего не сказала, но мы с ней дружим, так что думаю, у нас ещё будет возможность это обсудить. Мы с ней дружим, у нас один агент», — заявила Стивенс.

А вот тренер Слоан Дэвид Наинкин, напротив, считает, что Азаренко сжульничала, хоть и в рамках правил.

«Мне такое жульничество в рамках правил кажется несправедливым. Это неспортивно. Мне кажется, что нельзя без веской причины на 10 минут покидать корт в тот момент, когда соперник будет подавать, чтобы остаться в матче. Мне кажется, что это нерегламентируемый правилами случай. Нужно начать контролировать и это. Вот и всё. Слоан отыграла пять матч-пойнтов, а потом сидела 10 минут и ждала. Конечно, за это время весь кураж пропал. Это же часть спорта – у тебя есть всего 90 секунд перехода на то, чтобы осмыслить произошедшее. Это правила тенниса. А Азаренко на 10 минут ушла с корта и перенастроилась. Это несправедливо», — заявил Наинкин.

Ли На, которая в другом полуфинале уверенно обыграла Марию Шарапову (6:2, 6:2), тоже была вынуждена отвечать на вопрос о действиях будущей соперницы по финалу Australian Open.

«Нет, я не видела этого, но сегодня утром услышала. Я не знаю, что там произошло, меня не было на корте, так что не могу ничего сказать, простите. Азаренко вызвала доктора, и он сказал ей, что нужно покинуть корт? Что ей оставалось делать, кроме как последовать его указаниям? Все люди разные. Лично я бы так никогда не сделала. Но я не могу говорить за другого человека, другого спортсмена. Не могу судить, хорошо это или плохо», — уклончиво ответила китайская теннисистка.

Аргументы в защиту Азаренко

Викторию преимущественно критиковали, но нашлись и те, кто поддержал её. Глава WTA Стэйси Алластер яро оправдывала белоруску.

«Я прекрасно знаю Вику – она хорошая девочка. Я думаю, она просто подумала, что сможет сыграть через боль, но последний гейм оказался слишком сложным, и ей пришлось позвать врача. Наверняка, знай она, что произойдёт, она бы взяла перерыв раньше. А всё, что случилось во время перерыва – это на усмотрение врачей. Их главная обязанность – обеспечить безопасность и здоровье спортсмена. Они приняли решение, согласно которому Вике нужна была помощь, и они оказали её согласно правилам. Вика не виновата в том, что на это понадобилось 10 минут», — заявила Алластер.

Тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу в сложившейся ситуации возложил вину на врачей.

«Мне кажется, что врачи или физиотерапевты должны отвечать за то, что перерывы затягиваются. У них есть три минуты, и они не должны тратить больше времени. Длинные перерывы влияют на ход матча. Они должны работать с игроком ровно столько времени, сколько им отводят правила. Так что я считаю, что в матче Азаренко и Стивенс ответственность лежит на них», — подчеркнул Муратоглу.

Журналист USA Today Дуглас Робсон вообще восхитился силой духа Азаренко после того, как она выиграла финал и доказала своё превосходство на корте над всеми соперницами.

«Обыграв Ли На в финале и выиграв свой второй подряд титул в Мельбурне, Виктория Азаренко удержала первую строчку рейтинга. И она показала, что может выполнять свою работу даже в сложных условиях. После спорного медицинского перерыва в матче со Слоан Стивенс она закрылась в себе и надела метафорический капюшон и наушники – хотя в реальности именно так она выходит на корт. Она переборола сложную соперницу, недружелюбных болельщиков, два дня беспощадных разборов полётов в прессе и социальных сетях и выиграла турнир, не показав своей лучшей игры. Сила духа? С этим полный порядок», — отметил Робсон.

Ожидаемо один из самых эмоциональных комментариев в защиту Азаренко сделал её тренер Сэм Сумик, который напомнил, что Азаренко всего 23 года и окружающим следует помягче относиться к молодой теннисистке.

«Вы, ребята, акулы. С вами тяжело. Когда вы раскручиваете историю, даже если её нет, с вами не совладать. Вы знаете своё дело. Каждый справляется с вами как может. Я понимаю, что это ваша работа, но, возможно, иногда вам всё же стоит быть… Не могу подобрать слово, не хочу быть грубым. Ей же 23 года, вы только подумайте. Я думаю, что из этой ситуации вам, журналистам, тоже стоит извлечь урок – не только спортсменам», — сказал Сумик.

На Australian Open — 2023 Азаренко припомнили давний скандал

В четвертьфинале AO-2023 Виктория Азаренко обыграла американку Джессику Пегулу (6:4, 6:1) и впервые за 10 лет вышла в полуфинал в Мельбурне. На послематчевой пресс-конференции ей задали вопрос о скандале 10-летней давности. Виктория отреагировала достаточно резко.

«Вы знаете, что произошло 10 лет назад? Вот в чём дело. Это был один из худших моментов, через которые я когда-либо проходила. То, как со мной после этого обращались, как мне приходилось оправдываться до 22:30, потому что люди мне не верили. На самом деле я могу повторить то, что сказал на днях Новак Джокович. Иногда у журналистов возникает непреодолимое желание написать историю о злодее или герое. Но мы не злодеи и не герои – мы обычные люди, которые через многое проходят. Предположения, домыслы, все эти комментарии – это просто дерьмо, потому что никто не знает всю историю. Неважно, сколько раз я рассказывала свою версию, меня не слушали.

Смешно, что вы об этом говорите, потому что я об этом думала. У меня ушло 10 чёртовых лет, чтобы это преодолеть. Извините за грубость. Надеюсь, меня не оштрафуют. Меня обвиняли в том, что я жульничаю, притворяюсь и пытаюсь сбить людей с толку. Всё это такая неправда, если вы меня реально знаете. Мне приписывали плохие вещи, и в какой-то момент ты такая: «Правда? Я плохая?» И эти сомнения начинают закрадываться. Теперь мне просто всё равно. Сейчас я абсолютно уверена в том, кто я, и со всем смирилась. Эти комментарии, осуждения – они есть. Я их замечаю, но мне всё равно», — заявила Азаренко.

Медиа действительно существенно раздули ситуацию с медицинским тайм-аутом Азаренко в полуфинале Australian Open – 2013. Перерыв разрешён правилами. Вполне вероятно, Азаренко упустила пять матчболов именно из-за того, что испытывала проблемы со спиной, а не потому что вчистую провалившая первый сет и не особо блиставшая во втором Стивенс вдруг начала играть на порядок лучше. Судья на вышке не увидел в действиях Азаренко ничего противозаконного. Не предъявляла претензий и соперница.

Даже если допустить, что Слоан Стивенс выиграла бы второй сет без медицинского тайм-аута белоруски, это не значит, что американка оказалась бы сильнее в третьей партии. Азаренко играла намного увереннее, что признаёт сама Стивенс. В финале Виктория доказала, что заслужила титул. Она добыла волевую победу над Ли На. Стоит отметить, что китаянка дважды за матч брала медицинский тайм-аут. Белоруске это никоим образом не помешало выиграть. Если теннисист действительно сильнее своего соперника, то взятые соперником перерывы (в том числе хитрые тактические) не помешают ему одержать верх на корте.

Теннис,Патрик Макинрой,Майкл Расселл,Патрик Муратоглу,Джессика Пегула,Бен Ротенберг,Виктория Азаренко,Евгений Кафельников,Серена Уильямс,Новак Джокович,Мария Шарапова,
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