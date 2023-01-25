«Это я называю жульничеством». Азаренко оскандалилась в важнейшем матче

Извиниться перед Стивенс? Даже не знаю, нужно ли извиняться. Конечно, момент был неудачный, и перерыв занял много времени, но я не могу это контролировать. На самом деле, там было два перерыва. Один для колена, второй – для рёбер. Но я решила совместить их. С коленом там ничего серьёзного – просто я поскользнулась во втором сете, и оно начало немного болеть. Но ничего серьёзного. Понимаю, что я должна была взять перерыв раньше, но я думала, что смогу доиграть матч через боль. Но дело дошло до того, что я уже не могла терпеть. Это было неудачное время для тайм-аута, и, наверное, это моя вина, но я уже говорила и повторю, что никогда не сделала бы ничего подобного по отношению к другому игроку, а тем более Слоан. Я знаю её с тех пор, как ей было 16, мы пару раз вместе тренировались, и я очень хорошо к ней отношусь. Мы с ней не разговаривали после матча, но я ей напишу. Она очень достойно повела себя на пресс-конференции и, как мне кажется, поняла, что это недоразумение. Между нами не будет никаких проблем, потому что она понимает, что я сделала это не нарочно и не хотела, чтобы всё так получилось. Она замечательная девочка, и я напишу ей, чтобы удостовериться, что всё в порядке», — отметила Азаренко.