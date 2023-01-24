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44 минуты назад

Азербайджан потребовал наказать теннисиста Хачанова за надписи на камерах

Илья Родин

Федерация тенниса Азербайджана (ФТА) повторно призвала Международную федерацию тенниса (ITF) наказать россиянина Карена Хачанова за поддержку Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики) на Australian Open. Об этом пишет «Спорт-экспресс».

Азербайджан потребовал наказать теннисиста Хачанова за надписи на камерах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в международном теннисе есть несколько традиций. В частности, спортсменам разрешается оставлять на объективах телекамер разнообразные добрые, личные, сердечные пожелания. Злоупотреблять этой возможностью не рекомендуется.

В ФТА уточнили, что не только обратились в ITF, но и поговорили о поведении россиянина с главой Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым.

Хачанов вышел в полуфинал Australian open

Руководитель ФТА Октай Асадов заявил в беседе, что повторяющиеся провокации недопустимы. Он подчеркнул, что следует принять по отношению к спортсмену строгие меры.

Кроме того, федерация осудила организаторов Открытого чемпионата Австралии за допуск на стадион людей с флагами Нагорного Карабаха, который они назвали «сепаратистским режимом».

Напомним, что после победы в третьем круге Australian Open Хачанов оставил на камере послание: «Арцах, держись!». После выхода в четвертьфинал турнира россиянин также написал на камере: «Продолжай верить до самого конца. Арцах, держись!».

Во вторник, 24 января, Карен Хачанов одержал пятую победу подряд на турнире. Ему удалось победить американца Себастьяна Корду, который ранее одолел легендарного российского теннисиста Даниила Медведева.

Данных о том, оставил ли Хачанов надписи в поддержку Арцаха на камерах, пока нет.

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