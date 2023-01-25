Основательница WTA призвала допустить россиян к Уимблдону

Основательница Женской теннисной ассоциации (WTA) американка Билли Джин Кинг призвала допустить россиян к Уимблдону в 2023 году. Ее слова приводит PlanetSport.

«Просто пусть они играют и получают свои деньги, конечно, это и рейтинговые очки. Они должны иметь эту возможность. Жизнь слишком коротка», — заявила Кинг.

Она подчеркнула, что WTA была создана для того, чтобы защитить права игроков.

В апреле 2022 года организаторы Уимблдона не допустили к участию в турнире спортсменов из России и Белоруссии. Представители WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) осудили это решение, назвав его дискриминацией по национальному признаку.