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26 минут назад

Основательница WTA призвала допустить россиян к Уимблдону

Lenta.ru

Основательница Женской теннисной ассоциации (WTA) американка Билли Джин Кинг призвала допустить россиян к Уимблдону в 2023 году. Ее слова приводит PlanetSport.

Основательница WTA призвала допустить россиян к Уимблдону
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Просто пусть они играют и получают свои деньги, конечно, это и рейтинговые очки. Они должны иметь эту возможность. Жизнь слишком коротка», — заявила Кинг.

Она подчеркнула, что WTA была создана для того, чтобы защитить права игроков.

В апреле 2022 года организаторы Уимблдона не допустили к участию в турнире спортсменов из России и Белоруссии. Представители WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) осудили это решение, назвав его дискриминацией по национальному признаку.

Российские теннисисты выступают на турнирах ATP и WTA в нейтральном статусе. Спортсмены на всех турнирах лишены флага и гимна. При этом россиянам запрещено выступать на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса.

Теннис,Билли Джин,
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