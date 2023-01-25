Рублев вылетел с Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл Новаку Джоковичу в матче четвертьфинала Australian Open. Как сообщает «Чемпионат.com», игра закончилась со счетом 6:1, 6:2, 6:4 в пользу сербского теннисиста.

Напомним, что открытый чемпионат Австралии проходит в Мельбурне с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира — 51 млн долларов. Действующим победителем среди женщин является Эшли Бартли, а среди мужчин — Рафаэль Надаль.

На данный момент в турнире определились все пары участников полуфинала в мужской сетке. Ими стали россиянин Карен Хачанов, который встретится с греком Стефаном Циципасом, а также американец Томми Пол, которому предстоит сыграть с Джоковичем.