Рублев прокомментировал поражение от Джоковича в 1/4 финала Australian Open

«Каково это — играть тут с Джоковичем, где у него много титулов? Отличается от других мест? Да. Мы играли с ним три раза до этого, но сегодня он играл гораздо лучше по сравнению с теми предыдущими встречами, даже в Турине. Сегодня, как мне кажется, он играл гораздо лучше. Вот и всё. Не знаю, что тут ещё сказать. Он очень хорошо подавал и принимал. Больше не знаю, что сказать», — сказал Андрей Рублёв на пресс-конференции.