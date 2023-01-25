Мама Рублева отреагировала на поражение сына в 1/4 финала Australian Open

«Мой сын хорошо показал себя, он очень вырос и будет прогрессировать дальше ради всех болельщиков и любителей тенниса в России», – приводит слова Марьенко Sport24.

Также мама Рублева рассказала, что российский теннисистам не хватает поддержки со стороны СМИ. Она считает, что Даниила Медведева (2-я ракетка России) незаслуженно закритиковали после вылета с Australian Open.

Рублевому удалось совершить шесть эйсов, также он допустил три двойные ошибки, а также не смог реализовать ни одного брейк-пойнтов. Джокович же совершил 13 подач навылет, у него пять двойных ошибок и он реализовал пять брейк-пойнтов из 14 заработанных.