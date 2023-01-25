Группа фанатов серба Новака Джоковича после окончания четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии развернула на трибунах флаг России с изображением Владимира Путина . Об этом пишет «Чемпионат».

Ранее Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) запретила болельщикам приносить на трибуны Australian Open российские и белорусские флаги, отметив, что основанием для запрета стали многочисленные жалобы украинских болельщиков. После этого на одном из матчей охранник пытался отобрать у фаната сербский флаг, приняв его за флаг России. Такие действия вызвали возмущение болельщиков, которые обвинили охранника в расизме.