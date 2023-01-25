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32 минуты назад

Фанаты Джоковича развернули на Australian Open флаг с изображением Путина

Алиса Селезнёва

Группа фанатов серба Новака Джоковича после окончания четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии развернула на трибунах флаг России с изображением Владимира Путина. Об этом пишет «Чемпионат».

Сегодня российский теннисист Андрей Рублев проиграл Новаку Джоковичу со счетом 6:1, 6:2, 6:4.

После завершения матча группа болельщиков, преимущественно в сербской национальной символике, развернула на ступеньках стадиона флаг России с изображением президента Владимира Путина.

Видеодоказательства этого снял и распространил в соцсетях репортер The Guardian Тумайни Карайол.

Ранее Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) запретила болельщикам приносить на трибуны Australian Open российские и белорусские флаги, отметив, что основанием для запрета стали многочисленные жалобы украинских болельщиков. После этого на одном из матчей охранник пытался отобрать у фаната сербский флаг, приняв его за флаг России. Такие действия вызвали возмущение болельщиков, которые обвинили охранника в расизме.

Теннис,Видео,Андрей Рублев,Новак Джокович,Владимир Путин,
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