Группа фанатов серба Новака Джоковича после окончания четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии развернула на трибунах флаг России с изображением Владимира Путина. Об этом пишет «Чемпионат».
Сегодня российский теннисист Андрей Рублев проиграл Новаку Джоковичу со счетом 6:1, 6:2, 6:4.
После завершения матча группа болельщиков, преимущественно в сербской национальной символике, развернула на ступеньках стадиона флаг России с изображением президента Владимира Путина.
Видеодоказательства этого снял и распространил в соцсетях репортер The Guardian Тумайни Карайол.
Ранее Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) запретила болельщикам приносить на трибуны Australian Open российские и белорусские флаги, отметив, что основанием для запрета стали многочисленные жалобы украинских болельщиков. После этого на одном из матчей охранник пытался отобрать у фаната сербский флаг, приняв его за флаг России. Такие действия вызвали возмущение болельщиков, которые обвинили охранника в расизме.