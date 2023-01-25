Полиция арестовала четырех человек, которые развернули российские флаги и символику поблизости от арены Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) после победы серба Новака Джоковича над россиянином Андреем Рублевым в четвертьфинале турнира, сообщает Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia).

Задержанные болельщики угрожали охранникам стадиона, сообщает федерация.

Фанаты сербского теннисиста Новака Джоковича растянули флаг России с изображением президента РФ Владимира Путина после матча их кумира с Рублевым. Возле Арены Рода Лейвера виднелось множество сербских флагов, но один из болельщиков демонстрировал флаг с изображением Путина.

Организаторы турнира ранее запретили флаги России и Белоруссии на трибунах АО-2023 из-за жалобы украинских зрителей. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко ранее выразил возмущение тем, что во время матча первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису между украинкой Катериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой на зрительской трибуне находился болельщик с флагом России.