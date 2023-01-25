Уткин назвал новый главный вид спорта в России

Журналист и блогер Василий Уткин назвал теннис новым главным видом спорта, потому что только в нем можно болеть за российских спортсменов.

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"Теннис стал главным видом спорта. Теперь больше негде болеть за своих. А тут они еще и тащат…" - написал Уткин в своем Telegram-канале.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

Большинство федераций приняли во внимание рекомендации Международного олимпийского комитета и решили отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований до дальнейшего уведомления практически сразу после завершения Олимпийских игр в Пекине. Международная федерация тенниса (ITF) была одна из немногих, кто допустил российских и белорусских теннисистов к соревнованиям, хотя и в нейтральном статусе.