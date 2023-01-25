Чесноков: «Рублева переехал сербский поезд»

А потом против Алекса де Минаура и сегодня… После матча на интервью вышел Джим Курье и спросил: «Ну как же твоя нога?» А тот ответил, что у него ничего не болит, хотя весь перевязан, даже сегодня.



Джокович показывает какой то неземной теннис. Он везде лучший. Передвигается по корту, плотность ударов… Он находит точку удара на корте — самое неудобное для соперника место, из которого он не способен ответить обратно. Просто нет места, где его самого можно застать врасплох, потому что он все держит, абсолютно все. Он достает мячи, которые невозможно достать. Выдерживает эти длинные розыгрыши, где мяч летит вправо и влево. По двадцать, тридцать, сорок ударов. Любой игрок устает.

Был, конечно, пятисетовый матч на US Open 2021, когда они там такое устроили. Помню тот розыгрыш на 54 удара, где они еще так мощно каждый мяч пробивали. Вот тогда Джокович был к финалу несвежий. А сейчас он просто напросто снес Рублева. И не представляю, что ему сможет противопоставить в полуфинале Пол. Думаю, выйдет такая же история. Американец тоже под поезд попадет. Может быть, ему и не оторвет голову, но две ноги точно останутся на рельсах, — сказал Чесноков «Газете.Ru».