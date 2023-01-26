Отца Джоковича заметили на фото со зрителем с флагом России на Australian Open

Отец теннисиста Новака Джоковича Срджан был замечен фотографирующимся с болельщиками, которые принесли на матч Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) флаг России с изображением Владимира Путина. Об этом сообщает Telegraph.co.uk.

После завершения матча между Джоковичем и россиянином Андреем Рублевым Срджан Джокович был замечен вместе с мужчиной в футболке с буквой Z и надписью «Где мы, там Россия». В руках мужчины также был флаг России с изображением Путина.

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Отмечается, что покидая болельщиков, Срджан Джокович сказал «Да здравствуют русские».

Сообщается, что организаторы Australian Open уже обратились к представителям теннисиста с требованиям воздержаться от политических высказываний.

Напомним, что вчера Джокович в трех сетах переиграл Рублева (6:1, 6:2, 6:4) и вышел в полуфинал турнира. В 1/2 серб встретится с американцем Томми Полом. Стоит отметить, что во втором полуфинале сыграет представитель России Карен Хачанов. Его соперником станет Стефанос Циципас.