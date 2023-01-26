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33 минуты назад

Джокович и его отец получили предупреждение после инцидента с флагом РФ на Australian Open

Елена Прошина

Сербский теннисист Новак Джокович и его отец Срджан получили предупреждение от Федерации тенниса Австралии из-за инцидента с флагом России на Australian Open. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

После матча с россиянином Андреем Рублевым, где Джокович одержал победу в 1/4 финала, появилось видео, на котором отец Новака стоит рядом с мужчиной, одетым в футболку с буквой Z и держащим в руках российский флаг с портретом президента РФ Владимира Путина. Затем Срджан Джокович говорит: «Да здравствуют русские».

В федерации сделали семье теннисиста предупреждение о недопустимости продвижения политических взглядов во время турнира.

Новака Джоковича подозревают в жульничестве на Australian Open

Ранее зрители вывесили российский флаг на матче первого круга Australian Open между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль. После этого посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко призвал организаторов турнира «немедленно применить политику нейтрального флага».

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