Сербский теннисист Новак Джокович и его отец Срджан получили предупреждение от Федерации тенниса Австралии из-за инцидента с флагом России на Australian Open. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

После матча с россиянином Андреем Рублевым, где Джокович одержал победу в 1/4 финала, появилось видео, на котором отец Новака стоит рядом с мужчиной, одетым в футболку с буквой Z и держащим в руках российский флаг с портретом президента РФ Владимира Путина. Затем Срджан Джокович говорит: «Да здравствуют русские».

В федерации сделали семье теннисиста предупреждение о недопустимости продвижения политических взглядов во время турнира.