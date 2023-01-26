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2 часа назад

Азаренко резко ответила на вопрос о российских флагах на Australian Open

Чемпионат.com

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась о российских флагах на Открытом чемпионате Австралии. Символика России, которую ранее запретили на турнире, появилась среди сербских болельщиков во время матча Андрея Рублёва и Новака Джоковича.

Азаренко резко ответила на вопрос о российских флагах на Australian Open
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Каким бы не был ответ, который я собираюсь сейчас вам дать, он будет повёрнут в ту сторону, в которую вы захотите его повернуть. Беспокоят ли мне российские флаги? Меня беспокоит то, что происходит в мире. Вы политик или вы освещаете политику?», — спросила теннисистка у журналиста.

«Нет, я спортивный журналист», — ответил представитель СМИ.

«А я спортсменка. Вы спрашиваете о вещах, которые не находятся под моим контролем. Не знаю, какого ответа вы ждёте. Если это провокационный вопрос, то можете раскручивать эту историю так, как вам хочется».

Теннис,Виктория Азаренко,Андрей Рублев,Новак Джокович,
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