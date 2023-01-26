Азаренко резко ответила на вопрос о российских флагах на Australian Open

«Каким бы не был ответ, который я собираюсь сейчас вам дать, он будет повёрнут в ту сторону, в которую вы захотите его повернуть. Беспокоят ли мне российские флаги? Меня беспокоит то, что происходит в мире. Вы политик или вы освещаете политику?», — спросила теннисистка у журналиста.