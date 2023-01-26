Кафельников оценил шансы Хачанова в матче с Циципасом

Самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников высказался о предстоящем противостоянии российского теннисиста Карена Хачанова и спортсмена из Греции Стефаносом Циципасом.
«Я думаю, что Циципас — безусловный фаворит матча, он объективно сильнее играет. Но у Хачанова есть шансы выйти в финал турнира. Карен любит преподносить сюрпризы, когда от него их не ждут, почему бы не сделать это сейчас?» — цитирует Кафельникова ТАСС.
В полуфинальной игре турнира Джокович встретится с американцем Томми Полом, который в четвертьфинале обыграл своего соотечественника Бена Шелтона со счетом 3:1.
Хачанов вышел в полуфинал австралийского турнира благодаря отказу американского соперника Себастьяна Корды, который ранее обыграл другого россиянина Даниила Медведева.