Кафельников оценил шансы Хачанова в матче с Циципасом

«Я думаю, что Циципас — безусловный фаворит матча, он объективно сильнее играет. Но у Хачанова есть шансы выйти в финал турнира. Карен любит преподносить сюрпризы, когда от него их не ждут, почему бы не сделать это сейчас?» — цитирует Кафельникова ТАСС.