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1 час назад

Кафельников оценил шансы Хачанова в матче с Циципасом

Спорт день за днем

Самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников высказался о предстоящем противостоянии российского теннисиста Карена Хачанова и спортсмена из Греции Стефаносом Циципасом.

Кафельников оценил шансы Хачанова в матче с Циципасом
Фото: sportsdaily.rusportsdaily.ru

«Я думаю, что Циципас — безусловный фаворит матча, он объективно сильнее играет. Но у Хачанова есть шансы выйти в финал турнира. Карен любит преподносить сюрпризы, когда от него их не ждут, почему бы не сделать это сейчас?» — цитирует Кафельникова ТАСС.

В полуфинальной игре турнира Джокович встретится с американцем Томми Полом, который в четвертьфинале обыграл своего соотечественника Бена Шелтона со счетом 3:1.

Хачанов вышел в полуфинал австралийского турнира благодаря отказу американского соперника Себастьяна Корды, который ранее обыграл другого россиянина Даниила Медведева.

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