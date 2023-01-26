Соболенко высказалась о финале с Рыбакиной на Australian Open

Белоруска Арина Соболенко поделилась мыслями о финальном матче Открытого чемпионата Австралии с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Их встреча состоится 28 января.
«Потрясающая теннисистка, показывает отличный теннис. И она уже выигрывала «Большой шлем», так что у нее есть опыт финалов. Будет отличная битва», – сказала Соболенко в интервью на корте.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира у мужчин является испанец Рафаэль Надаль, выбывший во втором круге соревнований от американца Маккензи Макдональда. У женщин в прошлом году победу праздновала австралийка Эшли Барти. Она завершила карьеру в предыдущем сезоне.