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51 минуту назад

Соболенко высказалась о финале с Рыбакиной на Australian Open

Чемпионат.com

Белоруска Арина Соболенко поделилась мыслями о финальном матче Открытого чемпионата Австралии с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Их встреча состоится 28 января.

Соболенко высказалась о финале с Рыбакиной на Australian Open
Фото: пресс-служба WTAпресс-служба WTA

«Потрясающая теннисистка, показывает отличный теннис. И она уже выигрывала «Большой шлем», так что у нее есть опыт финалов. Будет отличная битва», – сказала Соболенко в интервью на корте.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира у мужчин является испанец Рафаэль Надаль, выбывший во втором круге соревнований от американца Маккензи Макдональда. У женщин в прошлом году победу праздновала австралийка Эшли Барти. Она завершила карьеру в предыдущем сезоне.

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