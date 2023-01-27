В ФТР оценили шансы Хачанова в полуфинале Аustralian Open

"Ожидания от игры Хачанова и Циципаса такие, что счет по личным встречам не в пользу Карена, но качества игры Хачанова должно быть достаточно не только чтобы создать проблемы для Циципаса, но, возможно, даже для собственной победы. Если будет такая плотность, как в предыдущем матче, где Корда атаковал из-за задней линии, что не было критично, потому что Хачанов успевал к каждому мячу за счет того, что был длинный полет мяча, то шансы выиграть у Хачанова больше", - передает слова Тарпищева "Чемпионат".