В ФТР оценили шансы Хачанова в полуфинале Аustralian Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что если Карен Хачанов будет действовать так же, как в матче против Корды, то у него есть шансы на победу в игре с Циципасом.
"Ожидания от игры Хачанова и Циципаса такие, что счет по личным встречам не в пользу Карена, но качества игры Хачанова должно быть достаточно не только чтобы создать проблемы для Циципаса, но, возможно, даже для собственной победы. Если будет такая плотность, как в предыдущем матче, где Корда атаковал из-за задней линии, что не было критично, потому что Хачанов успевал к каждому мячу за счет того, что был длинный полет мяча, то шансы выиграть у Хачанова больше", - передает слова Тарпищева "Чемпионат".
Сегодня, 27 января, Карен Хачанов сыграет с греком Стефаносом Циципасом в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Аustralian Open). Начало матча в 6:30 по московскому времени. В четвертьфинале россиянин переиграл представителя США Себастьяна Корду, который ранее выбил из турнира Даниила Медведева. Во втором полуфинальном матче встретятся Новак Джокович и Томми Пол (США).
Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина вышла в финал Australian Open, обыграв белоруску Викторию Азаренко.