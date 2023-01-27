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3 часа назад

Стало известно время проведения финала юниорского турнира Андреева — Корнеева

Чемпионат.comиещё 5

Российские теннисистки Мирра Андреева и Алина Корнеева вышли в финал юниорского Australian Open. В полуфинале Корнеева обыграла японку Саяку Исии со счётом 2:6, 6:4, 6:2. Общая продолжительность игры составила 1 час 50 минут. Только что стало известно, что финал юниорского турнира Australian Open у девушек Андреева — Корнеева пройдёт в субботу на главном корте – «Арене Рода Лэйвера» – и начнётся в 4:00 мск. Мирра Андреева в 1/2 финала выиграла у представительницы Великобритании Раны Акуа Стойбер — 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Отметим, что во взрослых одиночных соревнованиях в Мельбурне остался лишь один россиянин — 20-й номер рейтинга Карен Хачанов. Australian Open — 2023 проходит в Мельбурне и завершится 29 января.

Стало известно время проведения финала юниорского турнира Андреева — Корнеева
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Теннис,Карен Хачанов,
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