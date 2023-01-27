Россиянки Андреева и Корнеева сыграют в финале юниорского Australian Open

В финале юниорского Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) сыграют две россиянки - Мирра Андреева и Алина Корнеева. В полуфинале Андреева одержала победу над представительницей Великобритании Раной Акуа Стойбер - 6:3, 6:3. Корнеева взяла верх над японской теннисисткой Саяку Исиии с результатом 2:6, 6:4, 6:2. В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов. Большинство федераций приняли во внимание рекомендации Международного олимпийского комитета и решили отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований до дальнейшего уведомления практически сразу после завершения Олимпийских игр в Пекине. Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение разрешить россиянам и белорусам выступать на турнирах, но исключительно в нейтральном статусе. Ранее бывший арбитр ФИФА из Нижнего Новгорода Михаил Вилков предположил, что переход нападающего Артема Дзюбы в "Пари Нижний Новгород" повлияет на уровень посещаемости стадиона. Он считает, что трансфер форварда привлечет на игру команды женскую часть населения города.