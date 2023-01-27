Отец Джоковича после скандала с флагом РФ отказался посещать матчи Australian Open

Срджан Джокович, отец легендарного сербского теннисиста Новака Джоковича, объяснил своё наличие на скандальном видео с фанатами, растянувшими флаг России с изображением президента страны Владимира Путина.
«Я нахожусь в Мельбурне только для того, чтобы поддержать своего сына. У меня не было никакого намерения вызывать такие заголовки в газетах. В тот момент я находился на улице с фанатами Новака и делал всё, чтобы отпраздновать его победу в четвертьфинале. Я просто фотографировался с фантами и попался на этом. Моя семья пережила ужас войны, поэтому мы хотим
Я решил, что теперь буду смотреть оставшиеся матчи Новака из гостиничного номера. Желаю всем отличного матча и, как всегда, буду болеть за своего сына», — приводит слова Джоковича-старшего Codesports.
Сегодня, 27 января, Новак Джокович в полуфинале Australian Open — 2023 встретится с американцем Томми Полом. В другом полуфинальном матче встречаются россиянин Карен Хачанов и грек Стефанос Циципас. На данный момент Циципас ведёт по сетам со счётом 2-1.