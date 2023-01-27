Отец Джоковича после скандала с флагом РФ отказался посещать матчи Australian Open

«Я нахожусь в Мельбурне только для того, чтобы поддержать своего сына. У меня не было никакого намерения вызывать такие заголовки в газетах. В тот момент я находился на улице с фанатами Новака и делал всё, чтобы отпраздновать его победу в четвертьфинале. Я просто фотографировался с фантами и попался на этом. Моя семья пережила ужас войны, поэтому мы хотим