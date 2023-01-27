Юниорки разыграют на Australian Open — 2023 русский финал

Фантастическое достижение 15-летних Мирры Андреевой и Алины Корнеевой.

Открытый чемпионат Австралии 2023 года уже совершенно точно стал уникальным для России. И дело вовсе не в том, что российские теннисисты выступают в нейтральном статусе. Наши девушки установили потрясающее достижение в юниорской сетке. 15-летние Мирра Андреева и Алина Корнеева синхронно выиграли свои полуфиналы в одиночном разряде и теперь сразятся за титул в финале, который состоится в субботу, в 4:00 мск на знаменитой Арене Рода Лэйвера.

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В своём полуфинале Андреева, посеянная на турнире под седьмым номером, обыграла представительницу Великобритании Рану Акуа Стойбер, получившую 13-й номер посева. Первый сет россиянка выиграла, сделав два брейка в его конце, а во второй партии ни разу не отдала свою подачу и, сделав ещё два брейка, обеспечила себе путёвку в финал. Окончательный счёт матча — 6:3, 6:2 в пользу Мирры.

Что касается Корнеевой (9), то она одержала волевую победу над японкой Саякой Исии (12). В первом сете у Алины явно не шла подача, но затем ей удалось исправить ситуацию. Переломный момент случился в конце второй партии, когда российская спортсменка при счёте 5:4 в свою пользу всё-таки взяла свою подачу в долгом гейме. Итоговый счёт — 2:6, 6:4, 6:2 в пользу Корнеевой.

Вообще же россиянки весьма уверенно прошли по сетке к финалу. Достаточно сказать, что Андреева за пять матчей не отдала соперницам ни одного сета. Корнеевой приходилось чуть сложнее, но и она с честью преодолела все испытания. В первых трёх матча Алина, как и Мирра, не проиграла ни одной партии, а вот в четвертьфинале ей досталась чешка Тереза Валентова, имевшая второй номер посева. Корнеева взяла у неё первый сет, после чего проиграла второй — и под ноль взяла решающую партию!

К слову, Андреева и Корнеева выступили на этом AO и в парном разряде. Россиянки, посеянные на турнире под вторым номером, уверенно выиграли первые три матча, не отдав соперницам ни одной партии. Однако в полуфинале японки Хаю Киношита и Сара Саито (4) оказались сильнее — 7:5, 6:3.