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40 минут назад

Евгений Кафельников эмоционально отреагировал на выход российских юниорок в финал AO

Чемпионат.com

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на выход российских теннисисток Мирры Андреевой и Алины Корнеевой в финал юниорского Australian Open.

Кафельников эмоционально отреагировал на выход российских юниорок в финал AO
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Наши две девочки Алина Корнеева и Мирра Андреева вышли в финал юниорского чемпионата Австралии! Умнички!» — написал Кафельников в своих социальных сетях.

В полуфинале 15-летняя Алина Корнеева обыграла японку Саяку Исии со счётом 2:6, 6:4, 6:2. Мирра Андреева в свою очередь выиграла у представительницы Великобритании Раны Акуа Стойбер — 6:3, 6:3. Финал юниорского Australian Open у девушек пройдёт в субботу на главном корте – «Арене Рода Лэйвера» – и начнётся не ранее 4:00 мск.

Теннис,Евгений Кафельников,
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