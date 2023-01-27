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27 минут назад

«Считаю Циципаса представителем русской школы тенниса. В финале я на его стороне» — Камельзон

Матч ТВ

Заслуженный тренер РФ по теннису Владимир Камельзон в разговоре с «Матч ТВ» признался, что в финале Открытого чемпионата Австралии собирается поддерживать Стефаноса Циципаса, а также отметил прогресс россиянина Карена Хачанова.Циципас обыграл Хачанова в полуфинале Australian Open в четырех сетах. В финале грек сыграет с победителям пары Новак Джокович — Томми Пол, они начнут свой матч в пятницу, в 11:30 (мск).

«Считаю Циципаса представителем русской школы тенниса. В финале я на его стороне»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Хачанов сделал большой рывок на этом турнире, проявил себя, попав в такую большую компанию. У него появился, я бы сказал, победный кураж. Но обыграть Циципаса, который идет четвертым в рейтинге, сложно — все таки не зря существует эта иерархия игроков. Конечно, нам бы как болельщикам хотелось, чтобы Хачанов — представитель России — выиграл. Но проигрыш Циципасу — это не страшно. По игре Хачанов сделал все, что мог. Циципас — тот теннисист, который может выиграть любой турнир и обыграть кого угодно.

А ведь и Хачанов, и Циципас — русские ребята! Мать Циципаса, как вы знаете, Юлия Сальникова, дочь знаменитого футболиста Сергея Сальникова. Когда я главенствовал во всем советском теннисе, Юля была чемпионкой СССР, а это на дороге не валяется. Юля как игрок была очень упорная. Какой то выдающейся техникой она не обладала, но с мозгами у нее все было в порядке, упорство она имела великое… Она и научила сына играть. Там потом примазался отец, грек. Парень то Циципас достаточно талантливый, но с психологической неустойчивостью. Так что я считаю Циципаса представителем русской школы тенниса. Поздравляю его с проходом в финал.

В решающем матче ему наверняка предстоит встретиться с Джоковичем. Серб так здорово играет, что вообще не понимаю, как можно с ним бороться. Но мои симпатии на стороне российской школы тенниса — то есть Циципаса. Хотя и Джоковича я уважаю как величайшего теннисиста своего времени. Звезда есть звезда. Чтобы обыграть Джоковича, нужна простая вещь: сыграть лучше Джоковича. Но лучше него никто не играет, — сказал Камельзон «Матч ТВ».

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