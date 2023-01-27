Названа сумма, которую Хачанов заработал на Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов заработал 925 тысяч австралийских долларов за выступление на Australian Open, сообщает Metaratings.ru.

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Отмечается, что учитывая налогообложение в Австралии, спортсмен будет вынужден вернуть государству около 45% призовых. Таким образом, призовые российского спортсмена составят 509 тысяч долларов (25 миллионов рублей).

Ранее в пятницу Хачанов в полуфинале Открытого чемпионата Австралии проиграл в четырех сетах представителю Греции Стефаносу Циципасу — 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6.