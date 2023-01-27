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28 минут назад

Россиянин Хачанов заработал около 25 млн рублей на Australian Open

Матч ТВ

Российский теннисист Карен Хачанов заработал 925 тысяч австралийских долларов за выступление на Australian Open, сообщает Metaratings.ru.

Названа сумма, которую Хачанов заработал на Australian Open
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Отмечается, что учитывая налогообложение в Австралии, спортсмен будет вынужден вернуть государству около 45% призовых. Таким образом, призовые российского спортсмена составят 509 тысяч долларов (25 миллионов рублей).

Ранее в пятницу Хачанов в полуфинале Открытого чемпионата Австралии проиграл в четырех сетах представителю Греции Стефаносу Циципасу — 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6.

Финальный матч пройдет в Мельбурне 29 января. Соперник грека определится в игре между сербом Новаком Джоковичем и американцем Томми Полом.

Теннис,Карен Хачанов,
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