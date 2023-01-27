Тренер Янчук считает, что Хачанов показал максимум на Australian Open

"Конечно, турнир можно занести Карену в актив, - сказал Янчук. - Он сделал максимум, Циципас был сильнее, владел инициативой и заслуженно выиграл, этот исход был предсказуем. Карен - молодец, сделал все возможное, максимально высоко поднялся. Я думаю, на данном этапе полуфинал Australian Open - потолок для Карена, вряд ли он мог сделать больше, рановато, но он набирает, думаю, будет прибавлять".

"У Карена растут амбиции, считаю, он будет играть все лучше и лучше", - добавил он.

Хачанову 26 лет, он занимает 20-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), на его счету четыре титула под эгидой организации. Россиянин второй раз подряд не сумел выйти в финал турнира Большого шлема - на US Open 2022 года он уступил в полуфинале норвежцу Касперу Рууду. В 2021 году россиянин стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, в том же году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса.