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1 час назад

Ольховский: юниорский Australian Open показывает, что в России сильная школа тенниса

ТАСС

Российский финал на юниорском Открытом чемпионате Австралии в женском одиночном разряде говорит о том, что в стране сильная школа тенниса. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Ольховский: юниорский Australian Open показывает, что в России сильная школа тенниса
Фото: cska.rucska.ru

В финале турнира сыграют россиянки Мирра Андреева и Алина Корнеева.

"Здорово, что две россиянки вышли в финал на юниорском турнире Большого шлема, - сказа Ольховский. - Трудно сказать, кто выиграет матч, но выход в финал - это уже хорошее достижение. Турнир показывает, что в России очень сильная школа тенниса".

Финальный матч одиночного турнира юниорского Australian Open пройдет 28 января.

Теннис,Андрей Ольховский,
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