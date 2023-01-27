Ольховский: юниорский Australian Open показывает, что в России сильная школа тенниса

"Здорово, что две россиянки вышли в финал на юниорском турнире Большого шлема, - сказа Ольховский. - Трудно сказать, кто выиграет матч, но выход в финал - это уже хорошее достижение. Турнир показывает, что в России очень сильная школа тенниса".