Ольховский: юниорский Australian Open показывает, что в России сильная школа тенниса

Российский финал на юниорском Открытом чемпионате Австралии в женском одиночном разряде говорит о том, что в стране сильная школа тенниса. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.
В финале турнира сыграют россиянки Мирра Андреева и Алина Корнеева.
"Здорово, что две россиянки вышли в финал на юниорском турнире Большого шлема, - сказа Ольховский. - Трудно сказать, кто выиграет матч, но выход в финал - это уже хорошее достижение. Турнир показывает, что в России очень сильная школа тенниса".
Финальный матч одиночного турнира юниорского Australian Open пройдет 28 января.