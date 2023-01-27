Тарпищев оценил выступление Хачанова на Australian Open

"Я больше всего сожалею, что во втором сете при 4:4 не забил смэш - это был ключевой момент, очень важное очко. Сейчас возрастает роль психологии, так как класс игры выравнивается, - сказал Тарпищев. - Но для Карена матч и турнир в целом прошли с большим знаком плюс - он играл правильно, действовал плотно, подавал прилично. Немного не хватило, были все же перепады в игре. Он на правильном пути, к концу года будет в десятке, думаю".