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57 минут назад

Тарпищев положительно оценил выступление Хачанова на Australian Open

ТАСС

Российский теннисист Карен Хачанов хорошо выступил на Australian Open и к концу года может попасть в первую десятку мирового рейтинга. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Тарпищев оценил выступление Хачанова на Australian Open
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пятницу Хачанов проиграл греку Стефаносу Циципасу в полуфинале турнира - 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6.

"Я больше всего сожалею, что во втором сете при 4:4 не забил смэш - это был ключевой момент, очень важное очко. Сейчас возрастает роль психологии, так как класс игры выравнивается, - сказал Тарпищев. - Но для Карена матч и турнир в целом прошли с большим знаком плюс - он играл правильно, действовал плотно, подавал прилично. Немного не хватило, были все же перепады в игре. Он на правильном пути, к концу года будет в десятке, думаю".

Хачанову 26 лет, он занимает 20-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), на его счету четыре титула под эгидой организации. Лучший результат россиянина на турнирах Большого шлема - выход в полуфинал на US Open (2022) и на Australian Open (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, в том же году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса.

Теннис,Карен Хачанов,Шамиль Тарпищев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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