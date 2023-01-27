Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+1° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
22 минуты назад

Российские теннисисты заработали на Australian Open 3,2 млн долларов — СМИ

Матч ТВиещё 1

Российские теннисисты, выступавшие на Открытом чемпионате Австралии в 2023 году, получат 3,2 миллионов долларов (220 миллионов рублей), сообщает Metaratings.ru.

Названа заработанная российскими теннисистами на Australian Open сумма
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Отмечается, что в эту сумму входят выплаты не только за одиночные турниры, но и премиальные за выступления в парных соревнованиях и за квалификацию к Australian Open, прошедшую на неделе до старта основного розыгрыша.

Хачанов высказался о вылете с Аustralian Open

Мужчины заработали 1,47 млн долларов, женщины — 1,77 млн. Среди девушек больше всех заработала Екатерина Александрова — 172 тысячи долларов. Она дошла до третьего круга одиночного турнира и вылетела в первом раунде парных соревнований. У мужчин больше всех заработал Карен Хачанов, дошедший до полуфинала, — 655 тысяч долларов. Экс первая ракетка мира Даниил Медведев получит от организаторов 394 тысячи долларов до налогообложения.

Теннис,Даниил Медведев,Карен Хачанов,Екатерина Александрова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители