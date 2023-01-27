Названа заработанная российскими теннисистами на Australian Open сумма

Российские теннисисты, выступавшие на Открытом чемпионате Австралии в 2023 году, получат 3,2 миллионов долларов (220 миллионов рублей), сообщает Metaratings.ru.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Отмечается, что в эту сумму входят выплаты не только за одиночные турниры, но и премиальные за выступления в парных соревнованиях и за квалификацию к Australian Open, прошедшую на неделе до старта основного розыгрыша.