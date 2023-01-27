Названа заработанная российскими теннисистами на Australian Open сумма

Российские теннисисты, выступавшие на Открытом чемпионате Австралии в 2023 году, получат 3,2 миллионов долларов (220 миллионов рублей), сообщает Metaratings.ru.
Отмечается, что в эту сумму входят выплаты не только за одиночные турниры, но и премиальные за выступления в парных соревнованиях и за квалификацию к Australian Open, прошедшую на неделе до старта основного розыгрыша.
Мужчины заработали 1,47 млн долларов, женщины — 1,77 млн. Среди девушек больше всех заработала Екатерина Александрова — 172 тысячи долларов. Она дошла до третьего круга одиночного турнира и вылетела в первом раунде парных соревнований. У мужчин больше всех заработал Карен Хачанов, дошедший до полуфинала, — 655 тысяч долларов. Экс первая ракетка мира Даниил Медведев получит от организаторов 394 тысячи долларов до налогообложения.