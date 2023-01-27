Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
0° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
7 минут назад

Джокович о Циципасе: «Он один из самых интересных ребят в туре – с учетом его интересов вне корта, прически и так далее»

Sports.ru

Новак Джокович прокомментировал, что финале Australian Open сыграет со Стефаносом Циципасом. Они уже встречались в финале «Большого шлема» на «Ролан Гаррос»-2021.

Джокович о Циципасе: «Он один из самых интересных ребят в туре»
Фото: Sports.ruSports.ru

«Тот матч я выиграл, так что воспоминания очень хорошие (улыбается). Я отыгрался с 0:2 по сетам – по-моему, впервые в финалах «Бол

Для него это был первый финал «Шлема». У нас была очень сложная физическая, психологическая, эмоциональная борьба – со Стефаносом всегда так. Я его очень уважаю, он здорово прибавил в последние годы.

И я считаю его одним из самых интересных ребят в туре – с учетом его интересов вне корта, прически и так далее (улыбается). Но в воскресенье для обоих важнее всего будет дело, и пусть победит сильнейший».

Также Джокович прокомментировал то, что победитель станет первой ракеткой мира.

«Конечно, это добавляет веса матчу. «Большие шлемы» и первая строчка рейтинга – это, наверное, главные высоты в профессионал

Да. Посмотрим (улыбается)».

Теннис,Новак Джокович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители