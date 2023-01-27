Джокович о Циципасе: «Он один из самых интересных ребят в туре»

Новак Джокович прокомментировал, что финале Australian Open сыграет со Стефаносом Циципасом. Они уже встречались в финале «Большого шлема» на «Ролан Гаррос»-2021.

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«Тот матч я выиграл, так что воспоминания очень хорошие (улыбается). Я отыгрался с 0:2 по сетам – по-моему, впервые в финалах «Бол

Для него это был первый финал «Шлема». У нас была очень сложная физическая, психологическая, эмоциональная борьба – со Стефаносом всегда так. Я его очень уважаю, он здорово прибавил в последние годы.

И я считаю его одним из самых интересных ребят в туре – с учетом его интересов вне корта, прически и так далее (улыбается). Но в воскресенье для обоих важнее всего будет дело, и пусть победит сильнейший».

Также Джокович прокомментировал то, что победитель станет первой ракеткой мира.

«Конечно, это добавляет веса матчу. «Большие шлемы» и первая строчка рейтинга – это, наверное, главные высоты в профессионал