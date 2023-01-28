Белорусская теннисистка победила на Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, пятая ракетка мира, победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину в финале Открытого чемпионата Австралии-2023 у женщин. Об этом пишет «Чемпионат».
Первая партия завершилась со счётом 6:4 в пользу Рыбакиной. Таким образом, уточняет портал, прервалась серия Арины Соболенко из 20 выигранных сетов подряд.
Уточняется, что в 2023 году белорусская спортсменка одержала 10 побед, не потерпев ни одного поражения. Она взяла титул в Аделаиде и без потерь сетов прошла по сетке Australian Open.
Второй сет со счётом 6:3 выиграла Арина Соболенко. Он продлился 57 минут. В его рамках белоруска реализовала один брейк-пойнт и семь раз подала навылет. Отметим, что по ходу партии Рыбакина отыграла два сетбола.
Напомним, что общий призовой фонд Australian Open-2023 составил $ 51 384 291. В 2022 году его выиграла завершившая карьеру в статусе первой ракетки мира австралийка Эшли Барти.