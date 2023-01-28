Лукашенко поздравил теннисистку Соболенко с победой на Australian Open

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на Australian Open, произнеся в ее честь тост и выпив рюмку водки. Это значится из видеоролика, размещенном в субботу близким к пресс-службе президента Telegram-каналом "Пул первого".

Фото: Соцсети Соцсети

Белоруска Арина Соболенко в субботу одержала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в финальном матче Australian Open в Мельбурне. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу 24-летней белорусской теннисистки.

"Теперь у Арины все есть. Надо пожелать ей личного счастья, здоровья и новых побед. Арина, за тебя!" - сказал Лукашенко, поднимая рюмку.

Компанию Лукашенко составил бизнесмен и бывший глава Белорусской федерации тенниса Сергей Тетерин. "Ты (Тетерин - прим. ТАСС) хоть какое-то имеешь к ней (Соболенко - прим. ТАСС) отношение", - сказал Лукашенко, обращаясь к Тетерину.

"Пул первого" также написал, что "Первый (Лукашенко - прим. ТАСС) смотрел [матч], болел, переживал, <...> но предсказал победу - во втором и третьем сетах".