Главные успехи и неудачи россиян на Australian Open 2023

28 января россиянка Алина Корнеева стала победительницей Australian Open среди юниорок. В финале первого в этом году теннисного турнира из серии "Большого шлема" она одолела другую представительницу нашей страны Мирру Андрееву. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – об итогах этого первенства для отечественных теннисистов.

Провал Касаткиной и Кудерметовой

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К сожалению, в женском одиночном разряде успехов теннисистки из России (все наши спортсмены выступали под нейтральным флагом) не добились. Пожалуй, наиболее обидными стали поражения Дарьи Касаткиной и Вероники Кудерметовой – восьмой и девятой ракетки мира, соответственно. Касаткина уступила уже в первом круге другой россиянке Варваре Грачевой. Кудерметова добралась до второго этапа, где проиграла американке Кэти Волынец.

Не менее болезненным получился вылет олимпийской чемпионки 2020 года Анастасии Павлюченковой. Она также покинула турнир уже по итогам первого круга, где взяла всего один гейм у итальянки Камилы Джорджи.

Впрочем, нельзя не отметить успехи уроженки Москвы Елены Рыбакиной. Ранее спортсменка выступала за Россию, а сейчас представляет Казахстан. 23-летняя теннисистка, выигравшая в прошлом году "Уимблдон", могла пополнить коллекцию еще одним титулом. Рыбакина дошла до финала, где встретилась с белорусской спортсменкой Ариной Соболенко. Елена забрала первый сет (6:4), но отдала сопернице второй (3:6).

В последнем сильнее оказалась Соболенко, в упорной борьбе она победила со счетом 6:4. Таким образом, Арина взяла свой первый титул турнира "Большого шлема" в одиночном разряде. До этого она дважды выигрывала в парах: на US Open в 2019-м и на Australian Open в 2021 году.

Перформанс Хачанова и Рублева

Среди мужчин на турнире в Австралии сыграла уже классическая тройка россиян – Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов. Однако бывший первый номер рейтинга ATP вылетел уже в третьем круге. Медведев проиграл Себастьяну Корде, причем для победы американцу понадобилось всего три сета.

Таким образом Даниил впервые за пять лет не сумел попасть в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. И это притом, что в прошлом году Медведев дошел до решающей стадии, где едва не обыграл Рафаэля Надаля. Так что начало года для нашего спортсмена вышло откровенно провальным. Чего, впрочем, не скажешь про его товарищей.

Андрей Рублев не без проблем, но все же дошел до четвертого круга, где его ждал настоящий триллер в поединке с Хольгером Руне. Россиянин и датский оппонент поочередно взяли по два сета, и все шло к тому, что Руне все-таки заберет решающий сет. Но Рублев героически отыгрался с двух матчболов и одолел соперника на тай-брейке. Впрочем, в четвертьфинале Андрею попался Новак Джокович, который без шансов переиграл Рублева в трех сетах.

Наиболее успешным на турнире оказался Карен Хачанов, до Australian Open замыкавший топ-20. Он дошел аж до полуфинала турнира – впервые в своей карьере. Правда, выйти в финал ему помешал грек Стефанос Циципас, который одолел Хачанова в четырех сетах.

Первый российский финал

Удачнее всего среди наших спортсменок выступили юниорки. Впервые в истории Australian Open финал турнира получился чисто российским – в битве за титул сошлись Алина Корнеева и Мирра Андреева.

Пути 15-летних теннисисток до решающей игры получились разными по напряжению и драматизму. Андреева до финала не отдала ни одного сета: в четвертьфинале она обыграла Ренату Ямрихову из Словакии (6:4, 6:4), в полуфинале от ее ракетки была повержена Рана Акуа Стойбер (6:3, 6:3). Корнеева же до главного матча турнира в трех сетах победила чешку Терезу Валентову (7:5, 3:6, 6:0) и японку Саяку Исии (2:6, 6:4, 6:2), которая до этого выбила еще одну россиянку Алевтину Ибрагимову.

Однако несмотря на красивую серию Андреевой, в финале оказалась сильнее Корнеева. В тяжелой и равной встрече Алина уступила на тай-брейке первый сет, но затем смогла собраться, выиграла второй (6:4) и дожала Мирру в третьем (7:5).

При всей драматичности поединка, наиболее трогательным стал эпизод по окончании встречи. Корнеева сразу же подошла успокоить и подбодрить Андрееву, которая по вполне понятным причинам не могла сдержать эмоций. На послематчевой пресс-конференции она рассказала, какими словами пыталась утешить свою соперницу. Которую, важно отметить, назвала своей главной подругой вне корта.

"Я сказала ей: не плачь, Мирра, потому что это была тяжелая битва. Она очень хороший игрок. Она показала все, что могла. Как и я. Но это не последняя наша битва, и, я надеюсь, у нас будет еще много хороших матчей. Иногда будет побеждать она, иногда я. Это нормально, это жизнь. И я хочу поздравить Мирру с этой удивительной неделей, с этой потрясающей битвой", – сказала Корнеева.