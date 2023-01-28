Тарпищев рассказал, что может помешать Джоковичу обыграть Циципаса в финале AO-2023

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от финального матча Australian Open между сербом Новаком Джоковичем и греком Стефаносом Циципасом. «Джокович был бы фаворитом финала без вариантов, если бы у него не было проблемы с ногой. Я вижу, что у него есть проблемы с ногой. Насколько Джокович сможет полноценно играть на сто процентов, наверное, от этого больше всего будет зависеть результат матча», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.