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1 час назад

Тарпищев рассказал, что может помешать Джоковичу обыграть Циципаса в финале AO-2023

Чемпионат.comиещё 3

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от финального матча Australian Open между сербом Новаком Джоковичем и греком Стефаносом Циципасом. «Джокович был бы фаворитом финала без вариантов, если бы у него не было проблемы с ногой. Я вижу, что у него есть проблемы с ногой. Насколько Джокович сможет полноценно играть на сто процентов, наверное, от этого больше всего будет зависеть результат матча», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Тарпищев рассказал, что может помешать Джоковичу обыграть Циципаса в финале AO-2023
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Финальный поединок Australian Open — 2023 между Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом состоится 29 января и начнётся в 11:30 по московскому времени. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 51 млн.

Теннис,Илья Никульников,Шамиль Тарпищев,
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