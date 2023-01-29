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33 минуты назад

Турсунов ответил Шрайвер на критику в адрес тренера Рыбакиной

Чемпионат.comиещё 1

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов отреагировал на высказывание 22-кратной победительницы турниров «Большого шлема» в парном разряде и миксте Пэм Шрайвер, которая написала о своих надеждах на увольнение тренера казахстанки Елены Рыбакиной из-за его высказываний во время матчей.

Турсунов ответил Шрайвер на критику в адрес тренера Рыбакиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пэм, я уважаю вас как явление в теннисе, но в последнее время вижу от вас много спорных высказываний. Это – высшая точка. В погоне за желанием по непонятным причинам выставлять теннисных людей злодеями вы открыто и публично оскорбили человека, который ответственен за то, что вы вообще знаете, кто такая Елена Рыбакина. Вы понятия не имеете, о чем говорите. Вы должны, по крайней мере, извиниться перед человеком, который во всех смыслах этого слова прекрасный тренер. Вам повезет, если вы выйдете на такой уровень, и любому игроку повезет, если в его углу будет такой человек. Он верен своему игроку каждым атомом своего тела и души. Очень жаль, что вы раз за разом доказываете свое нежелание видеть ничего, кроме пустых жестов», — написал Турсунов в социальных сетях.

Напомним, тренером Рыбакиной является 35-летний хорватский специалист Стефано Вуков. Вместе с ним Рыбакина завоевала титул на Уимблдоне-2022. Стефано часто эмоционально ведёт себя по ходу матчей подопечной.

Теннис,Елена Рыбакина,Дмитрий Турсунов,
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