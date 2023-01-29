Циципас назвал Джоковича величайшим теннисистом в истории

Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о своем сопернике в финале Открытого чемпионата Австралии Новаке Джоковиче. Проиграв со счетом 3:6, 6:7 (4:7), 6:7 (5:7), Циципас назвал серба величайшим теннисистом в истории.
«Невероятно, как многого ты добился, я восхищаюсь тем, что ты сделал для тенниса. Я провел очень много матчей, но только ты заставляешь меня и всех остальных показывать свой максимум», — сказал Циципас в послематчевом интервью, обращаясь к Джоковичу.
Грек поблагодарил своего оппонента за продвижение тенниса.
«Новак — величайший из тех, кто когда-либо брал в руки ракетку. Я никогда раньше этого не говорил — спасибо тебе за то, что ты продвигаешь наш спорт и помогаешь показать нам все, на что мы способны», — заявил Циципас.
Победа на Australian Open стала для Джоковича 22-й на турнирах Большого шлема, по этому показателю он сравнялся с испанцем Рафаэлем Надалем. Благодаря этому успеху серб также вернул себе звание первой ракетки мира.
Ранее советский и российский теннисист Андрей Ольховский заявил, что Новак был хорош в финале.