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34 минуты назад

Циципас назвал Джоковича величайшим теннисистом в истории

Газета.Ru

Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о своем сопернике в финале Открытого чемпионата Австралии Новаке Джоковиче. Проиграв со счетом 3:6, 6:7 (4:7), 6:7 (5:7), Циципас назвал серба величайшим теннисистом в истории.

Циципас назвал Джоковича величайшим теннисистом в истории
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Невероятно, как многого ты добился, я восхищаюсь тем, что ты сделал для тенниса. Я провел очень много матчей, но только ты заставляешь меня и всех остальных показывать свой максимум», — сказал Циципас в послематчевом интервью, обращаясь к Джоковичу.

Грек поблагодарил своего оппонента за продвижение тенниса.

«Новак — величайший из тех, кто когда-либо брал в руки ракетку. Я никогда раньше этого не говорил — спасибо тебе за то, что ты продвигаешь наш спорт и помогаешь показать нам все, на что мы способны», — заявил Циципас.

Победа на Australian Open стала для Джоковича 22-й на турнирах Большого шлема, по этому показателю он сравнялся с испанцем Рафаэлем Надалем. Благодаря этому успеху серб также вернул себе звание первой ракетки мира.

Ранее советский и российский теннисист Андрей Ольховский заявил, что Новак был хорош в финале.

Теннис,Андрей Ольховский,
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