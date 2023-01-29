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10 минут назад

Джокович в десятый раз выиграл Australian Open

Майк Габриелян

Сербский теннисист Новак Джокович в десятый раз стал победителем Australian Open. В финале он переиграл грека Циципаса, сообщает «Чемпионат».

Джокович в десятый раз выиграл Australian Open
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новак Джокович победил четвертую ракетку мира Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

Теннисисты играли без малого три часа. Джокович сделал 7 эйсов (15 у Циципаса), допустил три двойных ошибки и реализовал два из пяти брейк-пойнтов.

Отец Джоковича после скандала с флагом РФ отказался посещать матчи Australian Open

После матча ликующий серб поцеловал кубок и прокомментировал победу, назвав турнир самым сложным в своей жизни.

«Только команда знает, через что я прошёл; с учётом обстоятельств это самая большая и важная победа в моей карьере», — сказал Джокович.

Ранее в Киеве потребовали, чтобы Федерация тенниса Австралии запретила отцу Новака Джоковича появляться на трибунах Australian Open.

Теннис,Новак Джокович,
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