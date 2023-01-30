Евгений Кафельников подвел итоги Australian Open

Чемпионами Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде стали белоруска Арина Соболенко, которая завоевала свой первый титул на турнире "Большого шлема", и серб Новак Джокович - теперь 22-кратный победитель "мэйджоров", догнавший по этому показателю испанца Рафаэля Надаля.

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Наш самый титулованный теннисист, олимпийский чемпион, двукратный обладатель "Шлемов", экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников специально для "РГ" подвел итоги турнира.

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Кафельников еще накануне назвал Джоковича безоговорочным фаворитом мужского финала: "Новак будет мчаться к поставленной цели - обогнать всех и стать величайшим в истории игроком, когда либо бравшим ракетку". Грека Стефаноса Циципаса Ноле одолел в трех сетах - 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

Евгений, а как вам женский финал между Соболенко и Еленой Рыбакиной из Казахстана (4:6, 6:3, 6:4)?

Евгений Кафельников: Матч точно удался. Интрига была от первого до последнего розыгрыша. Абсолютно не жалею, что вот эти два часа был у телевизора и смотрел финал. Наверное, больше болел за Рыбакину, хотел, чтобы она второй в карьере титул "Большого шлема" взяла после Уимблдона. Но, как говорят, "се ля ви", такова жизнь. К сожалению для Лены и к счастью для Арины, Соболенко выиграла свой первый трофей. Но у обеих теннисисток есть огромный потенциал. Не думаю, что обе остановятся на цифре один. В ближайшее время им покорятся и другие "Большие шлемы".

Легендарная Билли Джин Кинг призвала допустить россиян и белорусов до Уимблдона. Победа Соболенко, успешная игра Хачанова - это своего рода знак, доказательство того, что наше место на мировой арене?

Евгений Кафельников: Уверен, что на решение допускать наших спортсменов до Уимблдона эти результаты никак не повлияют. Это совсем другая история. То, что российские и белорусские теннисисты выступают - уже плюс. Все и так прекрасно понимают, они одна семья и без их участия никуда не деться.

Женский титул взяла белоруска, юниорский - россиянка Алина Корнеева

Если заговорили про Хачанова, то как оцените выступление россиян в мужском турнире?

Евгений Кафельников: Конечно, есть определенное разочарование - это ранее поражение Даниила Медведева. Андрей Рублев сыграл в свою силу, дошел до четвертьфинала, где уступил Джоковичу. Ну а Карен Хачанов блеснул, выйдя в полуфинал во второй раз подряд после US Open. Мужской турнир сложился. Чего не скажешь о женском. Немножко девочки разочаровали.

Но юниорки же подправили впечатление?