Рублев вошел в топ-5 лучших теннисистов рейтинга ATP

Сегодня Ассоциация профессиональных теннисистов (ATP) представила обновленный рейтинг спортсменов.
Список лучших теннисистов планеты возглавил серб Новак Джокович (7070 очков). Он добавил в свою копилку 2000 баллов за победу на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). 29 января Джокович одолел Стефаноса Циципаса в финале со счетом 6:3, 7:6, 7:6 и в десятый раз в своей карьере стал чемпионом турнира.
Джокович сместил с первой строчки рейтинга испанца Карлоса Алькараса (6730 очков). Он не принимал участие в Australian Open.
Тройку лидеров замкнул Стефанос Циципас (6195 очков). Благодаря проходу в финал Australian Open он смог отыграть одну позицию в рейтинге и сместить норвежца Каспера Рууда. Теперь он четвертый.
Пятым стал россиянин Андрей Рублев (4200 очков). Ему удалось дойти до четвертьфинала Australian Open, где он уступил новоиспеченному чемпиону.
Даниил Медведев потерял сразу четыре позиции и опустился на 12-е место. Следом за ним расположился Карен Хачанов, который отыграл семь пунктов. На Australian Open он стал лучшим из россиян, пробившись в полуфинал.