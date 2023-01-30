Рублев вошел в топ-5 лучших теннисистов рейтинга ATP

Сегодня Ассоциация профессиональных теннисистов (ATP) представила обновленный рейтинг спортсменов.

Список лучших теннисистов планеты возглавил серб Новак Джокович (7070 очков). Он добавил в свою копилку 2000 баллов за победу на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). 29 января Джокович одолел Стефаноса Циципаса в финале со счетом 6:3, 7:6, 7:6 и в десятый раз в своей карьере стал чемпионом турнира.

Джокович сместил с первой строчки рейтинга испанца Карлоса Алькараса (6730 очков). Он не принимал участие в Australian Open.

Тройку лидеров замкнул Стефанос Циципас (6195 очков). Благодаря проходу в финал Australian Open он смог отыграть одну позицию в рейтинге и сместить норвежца Каспера Рууда. Теперь он четвертый.

Пятым стал россиянин Андрей Рублев (4200 очков). Ему удалось дойти до четвертьфинала Australian Open, где он уступил новоиспеченному чемпиону.