Директор Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) Крэйг Тайли заявил, что отец победителя турнира серба Новака Джоковича Срджан мог посетить финал соревнований, так как не нарушил ранее никаких правил.
«Это было его решение. Он не нарушал никаких правил проведения мероприятий. Я лично знаком с Срджаном, его семья была опустошена произошедшим. Это не было преднамеренным поступком, я с ним согласен, он не собирался причинить кому-то вред.
Это была досадная ситуация, но сербские болельщики отлично проявили себя на турнире. Каждый день они были активными и шумными, добавляя колорита нашему мероприятию. Да, были два, три или четыре человека, нарушивших правила, но они были изгнаны, и мы не ждем их обратно», — цитирует Тайли Sportskeeda.
Напомним, что отец Джоковича после завершения матча между своим сыном и россиянином Андреем Рублевым был замечен вместе с мужчиной в футболке с буквой Z и надписью «Где мы, там Россия». В руках мужчины также был флаг России с изображением Путина. Срджан Джокович также сказал: «Да здравствуют россияне!»
Ранее сообщалось, что оргкомитет Australian Open вынес команде Джоковича предупреждение, а также потребовал отказаться от любых политических требований. Срджан Джокович принял решение отказаться от посещения полуфинального и финального матчей турнира с участием сына.
Ранее двукратный чемпион турниров Большого шлема в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в своих соцсетях высказался об организаторах Открытого чемпионата Австралии. Он выложил скриншот, на котором заметно, что организаторы убрали его национальность в табличке о победителе турнира 1999 года.