Это была досадная ситуация, но сербские болельщики отлично проявили себя на турнире. Каждый день они были активными и шумными, добавляя колорита нашему мероприятию. Да, были два, три или четыре человека, нарушивших правила, но они были изгнаны, и мы не ждем их обратно», — цитирует Тайли Sportskeeda.