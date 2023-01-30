Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
48 минут назад

Стефанос Циципас опубликовал философский пост после поражения в финале Australian Open

Чемпионат.com

Греческий теннисист Стефанос Циципас, проигравший в финале Открытого чемпионата Австралии сербу Новаку Джоковичу, опубликовал новую запись на своей странице в социальных сетях. Спортсмен выложил фотографии с Australian Open.

Циципас опубликовал философский пост после поражения от Джоковича
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сегодня сажаем семена, завтра они расцветают в прекрасное творение, символизирующее рост. Спасибо Австралии за эти прекрасные моменты», — написал Циципас в социальных сетях.

После Открытого чемпионата Австралии стал третьей ракеткой мира. Его соперник по финалу, победитель турнира Новак Джокович переместился с пятой строчки на первую. Для Циципаса это был первый финал на Australian Open. Джокович же одержал уже 10 победу на этом турнире и 22-ю на турнирах «Большого шлема».

Теннис,Новак Джокович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители