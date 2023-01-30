Циципас опубликовал философский пост после поражения от Джоковича

«Сегодня сажаем семена, завтра они расцветают в прекрасное творение, символизирующее рост. Спасибо Австралии за эти прекрасные моменты», — написал Циципас в социальных сетях.

После Открытого чемпионата Австралии стал третьей ракеткой мира. Его соперник по финалу, победитель турнира Новак Джокович переместился с пятой строчки на первую. Для Циципаса это был первый финал на Australian Open. Джокович же одержал уже 10 победу на этом турнире и 22-ю на турнирах «Большого шлема».